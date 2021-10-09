Гном Гномыч получил в подарок от родителей футболки любимых футболистов

Саша Плющенко показал, как мама и папа балуют его лимитированными коллекциями.

В одной из последних публикаций личного микроблога старшего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко появилась запись, в которой Саша распаковал дорогие подарки от родителей.

Наследник олимпийского призера признался, что обожает футбол. Несмотря на постоянные тренировки на льду, Плющенко успевает поиграть в мяч. Поэтому Саша сильно обрадовался презенту мамы и папы.

«Ура! Мечты сбываются», — написал юный фигурист в своем Instagram.

Рудковская рассказала сыну, как отстояла очередь на Елисейских полях в Париже, чтобы достать дефицитную форму, как у Лионеля Месси и Неймара.

Родительница Гном Гномыча отметила, что час ждала ради подарка любимому сыну. Саша поблагодарил маму:

«Мам, ты такая молодец!».

больше по теме Гном Гномыч даже на прогулке с семьей отрабатывает спортивные элементы Старший сын Евгения Плющенко показал, как проходит семейный досуг.

Плющенко полюбовался темно-синими шортами и футболками, а также оценил новенький мяч с автографами знаменитых футболистов.

Напомним, ранее Саша Плющенко показал архивный снимок в экипировке с Олимпиады. Будущий чемпион по фигурному катанию примерил куртку с соревнований своего отца. Поклонники восхитились маленьким спортсменом.

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