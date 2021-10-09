Мемуары Бритни: Спирс пишет фантастический роман, напоминающий ее жизнь

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Бритни Спирс появилось сообщение о новом творческом проекте знаменитости. На этот раз исполнительница попробует себя в роли писательницы.

Поклонники Бритни привыкли к танцевальным роликам артистки в ее Instagram. Однако недавний пост Спирс удивил ее фолловеров. Певица рассказала, что пишет книгу. Для своего литературного произведения Бритни Спирс выбрала жанр фантастики.

Исполнительница решила написать книгу о мертвой девушка, которая застряла между мирами живых и усопших.

больше по теме Отца Бритни Спирс официально отстранили от контроля за финансами певицы Следить за имуществом звезды временно назначен ее бухгалтер.

«Пишу книгу о девушке, которую убили, но ее призрак застревает в подвешенном состоянии из-за травм и боли. Она не знает, как вернуться в прежний мир. Проведя три года в подвешенном состоянии, она превратилась в призрак, который существует за счет своего отражения в зеркале. У нее нет никого, кому она могла бы доверять, но что-то происходит, и она понимает, как перейти в мир, где находится ее семья⁣», — рассказала Бритни о своей героине.

Примечательно, что некоторым поклонникам книга показалась автобиографичной.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.