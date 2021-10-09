«Я поклялся, что не буду ронять его жену»: Федотов рассказал об отношениях с Траньковым

Актер катается в паре с Татьяной Волосожар на «Ледниковом периоде».

Актер Федор Федотов, который на шоу «Ледниковый период» выступает в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар, рассказал об отношениях с ее мужем Максимом Траньковым. Фигурист находится в составе жюри.

Как отметил Федотов, у него, а также Волосожар и Транькова чувство юмора на высшем уровне. Она спокойно все взаимодействуют друг с другом. Обходится без всякой ревности.

«По-человечески Максим — прекрасный человек, тренер и спортсмен. Не думаю, что может настать разлад. Я поклялся, что не буду ронять его жену. И пока держу слово». Федор Федотов

Напомним, что Федору Федотову сейчас 26 лет. Он получил широкую известность после выхода фильма «Серебряные коньки», сообщает «Комсомольская правда».

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