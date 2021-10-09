Ксения Бородина подчеркнула стройность асимметричным топом на концерте популярного дуэта

Экс-возлюбленная Курбана Омарова — Ксения Бородина — после развода не сидит вечерами дома. Знаменитость встречается с подружками и ходит на концерты понравившихся артистов.

Недавно Бородина в асимметричном обтягивающем топе и розовых глянцевых джинсах повеселилась на выступлении любимой музыкальной группы. Ксения пришла на концерт HammAli & Navai.

Ксения отдала предпочтение трендовому цвету силуэтных брюк. Телеведущая дополнила джинсы ремнем-цепочкой. А наверх надела топ. Одно плечо Бородиной было обнажено. А другое — закрывала эластичная ткань. Фото нового аутфита Ксения опубликовала на личной странице в Instagram.

«Девочки, слепо следовать моде не нужно, но и бояться идти на эксперименты тоже странно. Все по классике это скукота, надо иногда и отрываться, чего и вам желаю», — посоветовала Ксения своим фолловерам.

Бородина не боится осуждений. Поэтому в свои 38 может и на вечеринку сходить, и приобрести дизайнерские туфли со смелым фэшн-решением.

Обновкой Бородина поделилась ранее. Не всем поклонникам Ксении понравились такие туфли.

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