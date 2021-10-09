«Это серьезный вызов»: Газаров сменит Ширвиндта на посту худрука Театра Сатиры

В должность официально он вступит с 13 октября 2021 года.

Актер театра и кино Сергей Газаров сменит Александра Ширвиндта на посту худрука Театра Сатиры. Официально он вступит в должность с 13 октября. Кроме того, Сергей Газаров продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна.

«Возглавить Театр Сатиры — это серьезный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу». Сергей Газаров

Как отметил Сергей Газаров, он прекрасно понимает, какой немалый объем работы предстоит ему проделать в театре. Сам он будет придерживаться театральных традиций, заложенных Валентином Плучеком и Александром Ширвиндтом, сообщает портал mos.ru.

Напомним, что 87-летний Александр Ширвиндт уже не может руководитель Театром Сатиры по состоянию здоровья. При этом сам он отказался назначать преемника.

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