«Это серьезный вызов»: Газаров сменит Ширвиндта на посту худрука Театра Сатиры

Актер театра и кино Сергей Газаров сменит Александра Ширвиндта на посту худрука Театра Сатиры. Официально он вступит в должность с 13 октября. Кроме того, Сергей Газаров продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна.
«Возглавить Театр Сатиры — это серьезный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу».
Как отметил Сергей Газаров, он прекрасно понимает, какой немалый объем работы предстоит ему проделать в театре. Сам он будет придерживаться театральных традиций, заложенных Валентином Плучеком и Александром Ширвиндтом, сообщает портал mos.ru.
Напомним, что 87-летний Александр Ширвиндт уже не может руководитель Театром Сатиры по состоянию здоровья. При этом сам он отказался назначать преемника.
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