Юлия Пересильд боится поправиться в космосе

Актриса Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко не будут питаться едой из тюбиков на МКС.

Многие представляют себе еду космонавтов в виде тюбиков с жидкой пищей. Однако такое меню давно в прошлом. Сегодня космонавты питаются обычными продуктами, которые ели дома в привычном виде.

Поэтому Пересильд и Шипенко обойдутся без консервов и безвкусной пищи. Теперь актрисе и режиссеру придется больше двигаться, чтобы не набрать лишние килограммы. Именно этого очень боится Юлия.

«Космическая еда — это вакуумная сублимированная гидратированная еда. Можно сейчас пойти абсолютно в любой магазин и купить себе кусок мяса в вакуумной упаковке — вот таким образом она выглядит. Какой-нибудь пакет с кашей высушенной, допустим, с овсянкой, можно приготовить, просто добавив туда воды», — рассказал методист Музея космонавтики Павел Гайдук.

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«Тюбик, в отличие от пакетика, очень и очень тяжелый. Логика в том, что чем меньше масса упаковки, тем лучше для космоса. Для того чтобы доставить туда один килограмм, нужно тратить тысячи долларов! Именно поэтому, как только на орбитальных станциях и космических кораблях появились водораздаточные устройства, системы по типу «Родник» или «Холод», начали делать еду под них — дегидратированные пакетики», — объяснил Гайдук 5-tv.ru.

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