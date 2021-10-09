«Я третий день без еды!»: Татьяна Васильева пожаловалась на отсутствие пищи

Актриса Татьяна Васильева в сторис Instagram пожаловалась, что уже несколько дней сидит без еды. По этому поводу она устроила скандал.

«Вы наверняка знаете, что я регулярно занимаюсь спортом и очень внимательно слежу за своим питанием. В связи с этим, я оформила подписку на доставку сбалансированного питания. И что вы думаете, оплатив заказ, я третий день без еды!» Татьяна Васильева

Как отметила Татьяна Васильева, вся эта история – самый настоящий позор. Сначала она сутки не могла дозвониться до людей, кто должен был привезти ей еду. Позже на связь с ней все-таки вышли. Однако еду все равно не доставили. Актриса написала заявление на возврат своих денег.

Напомним, что Татьяна Васильева – известная российская актриса. Она народная артистка России.

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