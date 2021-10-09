Кейт Миддлтон хотела дать старшему сыну другое имя

У Кейт Миддтон и принца Уильяма трое детей. Их старший сын – принц Джордж, который однажды станет королем Великобритании, родился в 2013 году. Спустя два дня после его появления на свет Кенсингтонский дворец рассекретил имя малыша. Как и предполагали букмекеры, его назвали Джордж Александр Луи Кембриджский. К слову, имя Джордж носили шесть английских королей в разные годы.

Однако, позже выяснилось, что Кейт хотела дать первенцу другое имя. Герцогиня планировала назвать сына Александром. Но это имя не носил ни один британский король, только шотландские монархи. Об этом пишет Express.

больше по теме Королевские презенты: какие подарки получил принц Джордж на свой день рождения 22 июля британскому наследнику исполнилось восемь лет.

Добавим, что в 2015 году у Кембриджских родилась дочь Шарлотта, а в 2018 – сын Луи.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.