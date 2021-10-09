«Двигаться попой наверх»: Павел Воля озвучил формулу успеха Давида Манукяна

Как отметил шоумен, он намекает на настойчивость в карьере блогера.

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ нелестно отозвался о блогере Давиде Манукяне. Юморист рассказал историю, как летом с женой гимнасткой Ляйсан Утяшевой и детьми ездил по Европе в доме на колесах.

«Мы едем в доме на колесах. Дорога все сужается, сужается. Все меньше, меньше. Я в какой-то момент автобусу говорю: «Выдыхай». Я уже чувствую, как все скребется». Павел Воля

Как отметил Воля, дальше еще хуже приключилась ситуация. «По этой узкой дорожке я упираюсь в тупик. В стену. И я понимаю, что единственный выход двигаться попой обратно наверх. Это формула успеха Давы, ребята. Не моя. Я намекаю на его настойчивость в карьере», — заявил Павел Воля.

Напомним, что Павел Воля женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой. У пары двое общих детей.

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