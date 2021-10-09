Минуты нежности: Плющенко расцеловал годовалого сынишку на прогулке, крепко сжимая в объятиях

Фигурист просто обожает малыша Арсения и проводит много времени с ним.

Маленький Арсений Плющенко недавно отметил первый день рождения. Кроха появился на свет в сентябре прошлого года благодаря суррогатной матери и теперь радует собой всех вокруг, включая подписчиков папы и мамы в Instagram.

Накануне Евгений Плющенко с малышом гуляли в саду. Тепло одетый Арсений походил на сладкого пупса, и отец не сдержался, чтобы не понежничать с крохой: он взял его на ручки, подержал в крепких объятиях и несколько раз поцеловал в сладкую щеку.

Плющенко-старший много времени проводит с малышом Арсением. Он даже берет его на тренировки и уже ставил на коньки, а летом они вместе косили траву и наводили порядок в саду.

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