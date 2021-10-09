Воля выплюнул хот-дог Харламова, узнав о любви к данной продукции Манукяна и Киркорова

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ выплюнул хот-дог, который она вдвоем начали есть с Гариком Харламовым. Юморист сейчас открывает сеть ресторанов быстрого питания по всей стране, в которых можно будет попробовать хот-доги.

«Ребята, очень вкусно. Обалденно», — заявил Павел Воля, отведав хот-дог Харламова.

«Кстати, у нас на открытии Дава с Киркоровым делали такой же трюк. Вдвоем ели один хот-дог», — сказал один из соучредителей бизнеса Гарика Харламова.

После таких новостей Павел Воля выплюнул хот-дог.

«Нафиг ты это сказал», — заявил Гарик Харламов, явно невольный своим компаньоном.

Напомним, что несколько месяцев назад Дава и Киркоров на премии «Муз-ТВ» шокировали собравшихся. Она предстали в образах жениха и невесты.

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