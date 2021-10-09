Сезонные и органические ягоды: предпочтения Елизаветы II в еде

Британец Даррен МакГрейди был личным поваром Елизаветы II с 1982 по 1993 годы. Также он работал поваром у принцессы Дианы, принца Гарри и принца Уильяма. Накануне он рассказал о предпочтениях королевы в еде.

По его словам, королева употребляет лишь сезонные и органические фрукты. Летом на ее столе часто можно заметить клубнику, а зимой — клюкву.

«Летом в Балморал ты можешь отправлять клубнику королеве каждый день, и она никогда не скажет ни слова. Попробуйте включить клубнику в меню в январе, и она вычеркнет все и скажет, чтобы не смели присылать ей генетически модифицированную ягоду», — цитирует МакГрейди Daily Star.

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Напомним, в этом году Елизавета II отметила свое 95-летие. А в следующем году будет праздновать 70-летие своего правления Великобританией.

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