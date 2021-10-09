«Я всю жизнь мечтал, чтобы ты положил мою сосиску в рот»: Харламов – откровенно о Воле

Шоумены в эфире Comedy Club съели один хот-дог на двоих.

Шоумены Гарик Харламов и Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ съели один хот-дог на двоих перед изумленными зрителями.

«Ты знаешь, Паша, я всю жизнь мечтал, чтобы ты положил мою сосиску в рот». Гарик Харламов

«Знаешь что, скотина. Я не буду класть твою сосиску в рот. Но с твоего позволения положу язык между твоих булочек. Можно сделать так, чтобы люди всей страны увидели, что это не отрава. Ты сам возьмешь свою сосиску в рот», — заметил Павел Воля.

«Я никогда раньше не клал свою сосиску в рот, потому что у меня был живот», – заявил Гарик Харламов.

Напомним, что Гарик Харламов за минувшее лето похудел на 17 килограммов. Сейчас он активно продвигает сеть своих ресторанов быстрого питания, специализирующихся на производстве хот-догов.

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