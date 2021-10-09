«Хотел меня под себя подстроить»: Наташа Королева впервые назвала истинную причину развода с Игорем Николаевым

Артистка и композитор прожили в браке десять лет.

Недавно Наташа Королева шокировала общественность своим заявлением. Оказывается, в США у артистки подрастает дочь. Несколько лет назад певица отдала свою яйцеклетку давнему другу, который, живя в нетрадиционном браке, воспользовался услугами суррогатной матери. Об этом не знал даже муж Наташи – Сергей Глушко, он же Тарзан, с которым она счастлива 20 лет.

К слову, к Тарзану Королева ушла от композитора Игоря Николаева, который был ее первым мужем. В браке с музыкантом певица прожила десять лет и только сейчас решилась раскрыть подробности расставания.

«У меня за спиной два брака, один десять лет, другой уже двадцать. В первом опыте партнер хотел меня под себя подстроить, изменить, и это получалось в юные годы. Но потом внутренний стержень дал мне понять, что мне некомфортно. Это привело к тому, что мы расстались», — сказала Королева в YouTube-шоу Елене Ашаниной.

Напомним, Тарзану Королева родила сына Архипа, которому уже 19 лет.

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