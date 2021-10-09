«Я понимаю, откуда эта идея»: Воля рассказал о совместном походе в баню с Харламовым

Шоумен высмеял новый бизнес своего товарища, связанный с производством хот-догов.

Шоумен Павел Воля на Comedy Club на канале ТНТ рассказал о совместном походе в баню с коллегой по проекту Гариком Харламовым. В эфире шоу Харламов рассказал о своем новом бизнесе, связанном с производством хот-догов.

«Мы попали в книгу рекордов Гиннеса, еще не успев открыться. Мы сделали самый маленький хот-дог в мире. Он вот такого размера», — заявил в эфире программы один из соучредителей нового бизнеса Харламова.

«23 миллиметра», — гордо заметил Гарик Харламов, говоря о размерах хот-дога.

«Я знаю. Я ходил с тобой в баню. Я понимаю, откуда эта идея». Павел Воля

Напомним, что Гарик Харламов сейчас активно продвигает свой новый бизнес. У него открываются точки быстрого питания по всей стране, где будут продавать хот-доги.

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