«Получила орден»: Волочкова похвасталась новой наградой

Недавно Анастасия Волочкова объявила о том, что вновь счастлива в отношениях. В своем инстаграм экс-балерина показала нового возлюбленного. Им стал 38-летний Владимир. Теперь же она похвасталась неожиданной наградой.

«Получила орден Великой Княгини Елизаветы Романовой и благодарность за благотворительную деятельность. Спасибо матушке Ефросиньи за приглашение. Это был званный гала-ужин, посвященный созданию дома для слепо-глухих детей», — написала Волочкова.

больше по теме Анастасия Волочкова подчеркнула тонкую талию алым платьем с кружевом Балерина отметилась на благотворительном гала-ужине.

Напомним, ранее экс-балерина угодила в новый скандал. Все дело в том, что она справила нужду в своем дворе, а соседи в этот момент запечатлели ее на фото. Снимок разлетелся в Сети. Волочкова решила отстаивать свою честь и обратилась за помощью с адвокату. Она требует с автора фото 20 млн рублей.

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