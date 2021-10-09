«Кого можно не увидеть на ТНТ»: Харламов высмеял Гайдуляна и Хилькевич на Comedy Club

Шоумен намекнул, что этих звезд канала сослали в Африку.

Шоумен Гарик Харламов посмеялся над актерами Андреем Гайдуляном и Анной Хилькевич в эфире Comedy Club на канале ТНТ. На шоу пожаловал музыкант Анатолий Цой, который не так давно принял участие в проекте «Звезды в Африке».

«Ты участвовал в проекте «Звезды в Африке». Расскажи, что там было?» — спросил Гарик Харламов.

«Ну собрали крутых интересных людей. Гайдуляна, Хилькевич. То есть в принципе всех, кого можно увидеть на ТНТ», — заявил Цой.

«Кого уже можно не увидеть на ТНТ. Лучше так сказать. Все в Африке». Гарик Харламов

«Я не знаю, как я там оказался, но как-то оказался. Стас Ярушин там был. Роза, как ее», — замялся Цой.

«Сябитова. Смотри у меня от зубов отлетает. Батрутдинову говоришь: «Роза». Это «Холостяк». Мне говоришь: «Роза». Это Сябитова», — заметил Харламов.

Напомним, что Андрей Гайдулян и Анна Хилькевич прославились по сериалам «Универ» и «Универ. Новая общага». Они как раз выходили на канале ТНТ.

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