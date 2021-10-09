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«Подчеркивает статус дивы»: Нетребко предстала в атласной блузке и брюках с модным принтом

Стилист Элла Маковей даже вскрикнула «браво».

«Подчеркивает статус дивы»: Нетребко предстала в атласной блузке и брюках с модным принтом
Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Оперная певица Анна Нетребко, несмотря на свой плотный график, сама ведет микроблог в Instagram там знаменитость публикует кадры с выступлений и из закулисья, мгновения из семейной жизни, кадры с встреч с друзьями.

На днях она повеселилась в кругу приятелей в одном из столичных ресторанов. Для выхода в свет певица выбрала насыщенную коричневую блузку из атласа и принтованные брюки. Стилист Элла Маковей оценила аутфит звезды.

Анна Нетребко
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

«Анне как обладательнице контрастной теплой внешности очень идут оттенки кофе и карамели. Атласная блузка с пышными рукавами и высокими манжетами подчеркивает статус дивы. Брюки с принтом сегодня очень популярны. Принт в духе 70-х оживляет образ, а современный фасон удачно сидит на фигуре. Образ и трендовый, и живой. Браво!», — осталась в восторге стилист.

Справка Teleprogramma.pro
Элла Маковей — стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

Элла Маковей. Фото: личный архив

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