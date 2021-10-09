Идеальные рельефы: красотка-падчерица Стаса Михайлова засветила упругие формы в спортзале

22-летняя падчерица Стаса Михайлова Ева Канчельскис свою ангельскую красоту унаследовала от мамы, которая в свое время была моделью и завоевала на конкурсе корону «Мисс Кировоград-1990». Девушка обладает яркой внешностью и не менее роскошной фигурой, которую показала в микроблоге.

Пышная грудь, осиная талия, рельефные бедра – фигуре Канчельскис может позавидовать любая модель. Девушка старается придать формам еще более совершенный вид, работая над ними в спортивном зале регулярно.

Кстати, юная красотка легко может обойтись без макияжа. Она недавно показывала свою естественность без косметики и доказала, что прекрасна в любом образе.

Отметим, что у жены Стаса Михайлова Инны, помимо дочки Евы, от первого брака есть сын Андрей Канчельскис. Еще двоих дочек блондинка родила в браке с артистом.

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