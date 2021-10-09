«У вдовца есть план»: эксперт по лжи считает, что Прохор Шаляпин «водит публику за нос»

В конце сентября Прохор Шаляпин объявил о том, то его жена, канадская миллионерша Татьяна Дэвис умерла от коронавируса. В статусе мужа артист пробыл всего два месяца – они сыграли роскошную свадьбу в Лас-Вегасе 31 июля.

Ранее безутешный вдовец заявлял, что не собирается претендовать на наследство Татьяны. Но эксперт по лжи Светлана Филатова отметила, что у Шаляпина есть план, и он просто «водит публику за нос». Профайлер разобрала интервью Прохора в студии у Андрея Малахова.

«Я заметила одну особенность: когда он говорит о чем-то приятном, радостном, связанном с удовольствием, он непременно облизывает губы — такой фирменный жест. То же самое он неосознанно демонстрирует, когда говорит, что Татьяна нажила огромное состояние. По словам Прохора, на наследство он не претендует — все достанется родителям Дэвис, у которых нет других родственников. И на этой фразе он вновь облизывает губы! Полагаю, у вдовца есть план, как бы в будущем прибрать к рукам эти богатства…», — сказала Филатова «Комсомольской правде».

Напомним, ранее Шаляпин отметил, что не смог попасть на похороны жены.

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