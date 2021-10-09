Сразу бросается в глаза: Кудрявцева в худи и джогерах цвета индиго присела в листву

Лера Кудрявцева в этом году отметила 50-летие. Но глядя на нее, трудно поверить в это. Она всегда молодо выглядела, нет следов возраста на ее лице и фигуре и сейчас. А грамотные наряды позволяют красотке и вовсе выглядеть в два раза моложе.

Перед подписчиками микроблога Кудрявцева похвасталась обновкой в ярком и освежающем цвете – новыми худи и джогерами оттенка индиго, которые модница тут же примерила и выгуляла. Она запечатлелась на куче желтой листвы и привела поклонников в восторг.

«Цвет очень красивый, мой любимый», «Лера Вам очень идет этот цвет», «Лера ты прекрасна костюм красивый», «Классная», «Цвет бомба, сразу бросается в глаза!», — оценили образ в комментариях люди.

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