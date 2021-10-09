Папино счастье: Рудковская показала, как Плющенко нежничает с годовалым сынишкой

Маленький Арсений просто обожает отца и готов за ним ходить хвостиком.

Маленькому Арсению Плющенко недавно исполнился один годик. Кроха растет настоящей копией своего знаменитого отца, очень его любит и готов ходить по пятам за ним, точно хвостик.

Рудковская сняла видео, как папа с сыном провели время в саду. Глава семьи расположился в плетеном кресле и позвал малыша: «Арсюша, иди, полежим чуть-чуть. Давай, иди ко мне».

Малыш поспешил в папины объятия, и Евгений взял его к себе на ручки, прижал, принялся тискать и нацеловывать. А когда отпустил его на землю, Арсений снова потянул к нему свои ручки.

Мама мальчика все это время снимала семейную идиллию, а затем опубликовала в аккаунте Арсения – она уже давно завела ему страничку, которую ведет лично.

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