«Красота какая!»: Asti в крошечном бикини подразнила манящими изгибами

В конце прошлого года солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, бизнесмена Станислава Юркина. Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах минувшей зимой. Спустя несколько месяцев пара вернулась на курортные острова вновь.

В своем инстаграм артистка поделилась снимками, на которых позировала в крошечном бикини на побережье, блеснув роскошными формами.

«Красота какая! Как красиво! Женщина-кошка! Огонь! Классная какая! Красотка! Как похудела!», — писали пользователи Сети.

больше по теме «Вау»: Asti в топе на бретелях не скрыла роскошную грудь Снимком артистка поделилась в своем инстаграм.

Напомним, недавно группа Artik&Asti получила свою новую награду. Коллектив выиграл номинацию «лучшая группа» от «Нового Радио».

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