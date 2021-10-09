«Потрясающая женщина»: Лариса Копенкина потрясла всех новой порцией фото в леопардовом мини у бассейна

Как только открыли границы с Египтом, первая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина улетела в Хургаду. Она долго ждала этого момента и теперь насладилась им сполна.

За две недели отдыха Копенкина превратилась в шоколадку – глубокий коричневый загар проявлялся с каждым новым фото в микроблоге все сильнее. Время пребывания на курорте подошло к концу, и туристка устроила прощальную фотосессию у бассейна.

Копенкина предстала на серии снимков счастливая и нарядная. Она облачилась в просторную мини-тунику с леопардовым принтом, подчеркнувшую загар женщины и ее длинные ноги.

«Кто-то говорит что это – «потрясающая» женщина, да — от нее увы трясет всех. Сумасшедший характер, секундный разбег до взрыва», — написала Копенкина под фото.

Кстати, многие подписчики осудили Ларису за то, что она так беззаботна и счастлива в эти дни, когда у ее бывшего траур. Прохор Шаляпин потерял жену из-за коронавируса.

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