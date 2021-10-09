Виляя рельефными бедрами: Пелагея в модном платье в горох устроила дефиле на улице

35-летняя певица Пелагея снова привлекла внимание к себе, выгуляв модное платье в горох. Этот принт, к слову, сейчас на пике популярности — женственный, стильный и акцентный, он не оставляет свою хозяйку без восхищенных взглядов окружающих.

Артистка поделилась в микроблоге фото и видео, на которых позирует в эффектном наряде. На точеной фигуре платье сидит идеально, выгодно подчеркивая изгибы и рельефы. Артистка даже устроила модное дефиле на улице, красиво вышагивая и виляя пышными бедрами.

Пелагея напомнила, что снова стала наставником на шоу «Голос». Девушка подчеркнула – это особенный, десятый юбилейный сезон телепроекта, и пропустить его каждый поклонник проекта просто не имеет права.

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