С квадратным носом – прошлый век: какие сапоги сейчас реально в моде, рассказала Хромченко

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» заговорила об обувных трендах сезона осень-зима 2021 года.

Ведущая заметила, что модницам стоит обратить внимание на обувь с узким мысом, а также светлых оттенков – именно она считается самой актуальной. А вот сапоги и ботинки с «кирпичеподобным» мысом уже не актуальны, но это не значит, что кареобразная носочная часть полностью вышла из моды. Она все еще пользуется популярностью, но в более деликатной форме, слегка сглаженной, чуть закругленной, более женственной.

«Почему? А все потому, что 90-е, к счастью, откатили назад. А вместе с ними сильное утяжеление носочной части чуть-чуть уступило место более изящной обуви», — рассказала Эвелина Хромченко.

По ее словам, сейчас также актуальна меховая обувь и ботфорты с массивной нижней частью.

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