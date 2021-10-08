Аж пуговки на груди вздыбились: девушка сына Королевой появилась на людях, утянутая в кожаное облачение

Мелисса профессионально танцует на пилоне и не скрывает своей сексуальности.

Сын Наташи Королевой Архип Глушко несколько месяцев живет под одной крышей с танцовщицей на пилоне Мелиссой.

Любопытно, что она приобщила и его к этому направлению хореографии. Пара разместилась в доме знаменитых родителей парня на мансардном этаже. И уже около полугода наследник артистки носит золотое кольцо на безымянном пальце.

Правда меняться в связи со входом в ряды звездного семейства Мелисса явно не собирается. Недавно она показала в Сети, как провела лето, сверкая своим богатым бюстом и стрингами перед камерой.

Теперь же она появилась на людях в кожаном секси-платье, которое экстремально обтянуло ее пышную фигуру. А на груди наряд серьезно рисковал лопнуть в области пуговиц и показать публике всю красоту, которой наградила природа Мелиссу.

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