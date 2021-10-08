«Вау, какая!»: Валерия в полупрозрачном платье мини с задорной юбочкой выступила в Кремлевском дворце

Певица Валерия в свои 53 года явно не выглядит на свой возраст. Вот и стилист Лариса Тимиряева в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, комментируя ее лук с алой блузкой и кожаными мини-шортами, что ей позволено многое.

Звезда стройна, хороша собой словно юная дева. Поэтому не удивительно, что и на концерт в Кремлевском дворце она отправилась в полупрозрачном мини-платье с озорной волнообразной юбочкой. При свете софитов блестящие золотистые пайетки на ее платье переливались, добавляя образу дополнительную притягательность.

«Пели мы с Игорем Николаевым очень актуальную практически круглый год песню «Лето, вернись!». Включайте 9 октября Первый канал в 14.30» — написала певица Валерия в личном блоге.

«Вау, какая!», «Валерия все как девочка», «Какая стройненькая!», «Очень симпатичная!» — похвалили звезду фолловеры.

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