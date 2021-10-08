Акцент на стройные ножки: 62-летняя Юдашкина в черных легинсах и свитере цвета апельсина вышла на прогулку

В начале декабря супруге известного кутюрье Валентина Юдашкина, модельеру, дизайнеру и директору Модного дома Марине Юдашкиной исполнится 63 года.

Но кажется, этой женщине известен секрет вечной молодости. Марина Юдашкина прекрасна, стройна и всегда очень стильно и красиво одета, что тоже помогает ей производить впечатление юной дамы на окружающих.

Где бы ни появлялась Марина Юдашкина, она всегда приковывает к себе внимание, поскольку безупречно выглядит и одевается со вкусом и соответственно поводу и времени суток.

На этот раз Марина Юдашкина вышла на прогулку по саду своего особняка с домашним питомцем. Коротеньким видео, запечатлевшим фрагмент осеннего променада, модельер поделилась в микроблоге.

На прогулку Марина Юдашкина облачилась в черные легинсы, подчеркнувшие ее стройные ноги, и объемный свитер насыщенного оттенка апельсина. Кажется, что он даже издает цитрусовый аромат.

Подписчики Марины Юдашкиной признались, что ошеломлены атмосферными кадрами из осеннего сада.

«Вы как всегда прекрасны», «Классные», «Свитер – огонь!» — высказались в Сети.

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