«В космонавты готовят»: Ксения Бородина показала сложные поддержки на репетиции с Дмитрием Соловьевым

Ведущая проекта «Дом-2» продолжает бороться за первое место в проекте Ильи Авербуха.

Телеведущая Ксения Бородина разместила в последних Stories личного микроблога видео с репетиции перед вторым выпуском шоу «Ледниковый период».

Экс-жена бизнесмена Курбана Омарова выступает на льду с бывшим партнером Ольги Бузовой. Фигурист Дмитрий Соловьев учит свою новую напарницу самым сложным элементам.

Ранее спортсмен рассказывал, что Ксения и Ольга обладают разными талантами и отличаются в танце на льду.

При этом нельзя не заметить, что Бородина ниже Бузовой. Миниатюрность телеведущей помогает ей выполнять непростые элементы на руках у партнера.

больше по теме Почему бы и нет? Ксения Бородина мечтает о третьем ребенке от достойного мужчины Телеведущая не отчаивается в поиске верного избранника.

Перед вторым прокатом в рамках проекта Ильи Авербуха Ксения показала кадры с репетиции. Бородина отметила, что ей непросто даются некоторые поддержки.

«У меня есть ощущение, что меня в космонавты готовят, просто Диме надо побольше времени, чтобы я так постояла», — рассказала Бородина о поддержке вниз головой.

Напомним, ранее Ксения Бородина заявила, что не пустит бывшего мужа на день рождения их общей дочери Теоны. Телеведущая разрешила экс-возлюбленному провести отдельный праздник для малышки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.