«Очень долго, но того стоит»: Климова похвасталась фантазийной укладкой с цветами и китайскими палочками от 6-летней дочки

Екатерина Климова была очарована поступком своей младшей наследницы.

Екатерина Климова поделилась в личном блоге трогательными кадрами общения со своей младшей дочкой Беллой. На видео шестилетняя малышка старательно делает матери прическу, орудуя китайскими палочками и нераспустившимися цветами.

больше по теме Рекомендовано Хромченко: Стриженова появилась на ТВ в модной блузке с рисунком в духе жостковского подноса Ранее тренд на яркие и крупные цветы в одежде поддержала Елизавета Арзамасова.

«Терпи!» — предупредила девочка знаменитую маму. Родительница с готовностью отдалась в руки наследницы. В результате получилась весьма креативная укладка.

«Я и мой стилист Белла. Обращайтесь! Очень дорого, долго, но оно того стоит!» — сказала на конечных кадрах Екатерина Климова.

Отметим, что у знаменитой брюнетки также есть старшая дочь-студентка журфака МГУ от первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова Елизавета. А также сыновья-подростки Матвей и Корней от звезды российского кино Игоря Петренко. Белла же родилась в последних законных отношениях Екатерины Климовой с артистом Гелой Месхи.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.