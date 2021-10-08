«Смотрится ужасно»: растолстевшая Ира Пинчук показала купальники, в которых будет щеголять в Дубае

Экс-участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян собираются в первое после рождения сына путешествие.

Молодые родители Ира Пинчук и Арай Чобанян в ближайшее время отправятся в первое путешествие с маленьким сыном Давидом.

Малышу не исполнилось еще и трех месяцев, а у него уже есть загранпаспорт, а впереди маячит роскошный отдых на берегу Персидского залива, в городе Дубай.

Несколько дней подряд Ирина Пинчук ездила по столичным торговым центрам в поисках купальников для отдыха.

Задача оказалась непростой, потому что после беременности и родов Ира Пинчук поправилась. Но все же несколько бикини, платьев и других нарядов для отдыха молодая мама сумела выбрать.

«Мы собираем чемоданы, потому что завтра не успеем. Здесь в двух пакетах все купальники, которые я купила, и два костюма. Если вам интересно, я могу красивенько все разложить и показать вам», — сказала Ира Пинчук на видео в сторис.

Показывать себя в купальниках и бикини брюнетка не решилась. А просто развесила все на вешалки и сняла на видео. Получилось не эффектно и смешно. В первую очередь, для самой Иры.

«Как на рынке, — хохотала она за кадром. — Что-то я развесила все. И как-то все смотрится ужасно. Что-то как-то даже не очень».

Напомним, Ира Пинчук сейчас пытается худеть после родов. Накануне она даже показала плоский животик.

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