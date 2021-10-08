«Как так получилось?»: Ольга Бузова упрекла мать в том, что не научилась готовить

Певица Ольга Бузова в своем кулинарном проекте «Бузова на кухне» поинтересовалась у матери, почему в свои 35 она не умеет готовить.

Ирина Бузова приняла участие в авторском проекте дочери про кулинарное мастерство.

«Как так получилось, что я не умею готовить?», — поинтересовалась у родительницы Бузова.

«Я училась не на повара, а на стоматолога. Я могла научить тебя только лечить зубы», — ответила Ирина Александровна своей дочери.

К слову, Ольга считает себя хорошей хозяйкой. Артистка призналась, что не любит гладить. Зато всегда помоет посуду и не будет разбрасывать вещи по дому.

«Итак, мои достоинства все знают. Из недостатков… Я не люблю гладить. Вот прям нет! Если вы не хотите остаться без одежды, не доверяйте мне это дело. Хотя, пожалуй, это нельзя назвать недостатком, ведь у меня есть и обязательно будет домработница, а значит проблем с неглаженной одеждой не предвидится. В остальном я обычная женщина: содержу дом в чистоте, у меня никогда ничего не бывает разбросано. Выпила чай — сразу помыла кружку. Для меня это не составляет труда», — рассказывала Ольга в Woman.ru.

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