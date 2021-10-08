«Трусы все-таки надо было снять»: Алексей Ягудин высмеял Анастасию Волочкову, повторив ее знаменитый шпагат в бане

Прославленный фигурист Алексей Ягудин решил в пятницу вечером повеселить свою аудиторию в Instagram пародией на Анастасию Волочкову. Точнее, на знаменитые шпагаты балерины, которые она делает везде.

Поклонники помнят нетленное фото Волочковой, которое она сделала в парной, застыв в шпагате и прикрывшись банным веником.

Алексей Ягудин повторил незабвенный кадр и поделился им в микроблоге.

«Пятница-развратница! Помогите выбрать – 1 или 2? Как предпочитаете, сверху или снизу?» — спросил у подписчиков Алексей Ягудин.

Те в ответ рассмеялись, заявив, что у олимпийского чемпиона отличное чувство юмора, но кое-каких деталей он все же не учел.

«Трусы все-таки надо было снять», «Нууу, нет у вас, Алексей, такой выворотности стопы!», «Такое ощущение, что вы в одной бане на разных полках. Вы на верхней, Настя на нижней», «Супер! Ягудин, у вас прекрасное чувство юмора! Молодец!», «Я свой заветный идеал в этой бане отыскал?» — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.