Повернулась и так, и сяк: Наталья Варвина покрасовалась в боди малахитового оттенка во время шопинга

Бывшая участница «Дома-2» Наталья Варвина провела эту пятницу за приятным занятием. Вместе со своей племянницей, которая живет в доме Варвиной и ее мужа Алексея Михайловского, звезда реалити-шоу отправилась на шопинг в один из торговых центров столицы.

Наталья Варвина и ее родственница выбирали джинсы, а затем миниатюрной блондинке приглянулся боди. Наталья отправилась в примерочную, где и записала видео, появившееся в сторис ее микроблога.

В кадре Варвина красуется перед камерой в трикотажном боди малахитового оттенка. Правда, сама Наталья Варвина определить цвет не сумела, назвав его ярко-зеленым.

«Очень прикольный боди нашла. Он красивый такой, изумрудного цвета. Даже не изумрудного, а такого ярко-зеленого. Но камера, к сожалению, цвет не передает. Клевый такой», — поделилась Наталья Варвина с подписчиками.

Говоря это, она крутилась, поворачиваясь к публике то передом, то задом, демонстрируя свою стройную фигуру.

Стоит отметить, что Наталья Варвина умудряется сохранять субтильность, несмотря на свою любовь к кухне. Она потрясающе готовит и кулинарные, и кондитерские изделия. Это ее хобби. А вот ест Варвина совсем мало и осторожно.

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