«Образ, продуманный до мелочей»: Валерия красиво сочетала красную блузку в рюшах с кожаными шортами

50-летняя певица Валерия рискнула примерить короткие кожаные шорты с красной блузкой. И не прогадала!

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Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева специально для Teleprogramma.pro прокомментировала ее образ. Фэшн-эксперт по полочкам разложила, почему ее аутфит смотрится выигрышно.

«Образ в модной тенденции контраста, причем двойного: стилистического и цветового. Образ, продуманный до мелочей, иначе внешняя милота Валерии спорила бы с роковым красно-черным цветовым комбинированием. Объясню, почему Валерия выглядит органично в данном дерзком, на первый взгляд, образе. Дело в том, что в одежде красного цвета просто огромное значение играет фактура ткани и линии кроя. Более матовая фактура и плавные линии придают сочетанию роскошную элегантность, а более глянцевые фактуры в сочетании с дерзкими линиями и острыми углами, уводят в дерзость. Блузка Валерии матовой фактуры, с округлыми линиями кроя с пышными рукавами, да еще и мелкими рюшками на плечах у самой портретной зоны. А в сочетании с белым цветом (белыми волосами), красный цвет трансформируется в десертно-вкусный «клубника со сливками», поэтому очень подходит блондинкам.

Вся смелость и дерзость расположены далеко от портретной зоны, но обувь, которая визуально воспринимается вместе с лицом, а именно носом и подбородком, хоть и в мужском стиле, да еще и с модной грубой подошвой, с круглым и мягким носом. Эта матовая мягкость гармонично сочетается с такими же матовыми колготками. Глянцевой кожи так мало, что она, выполняя свою задачу контраста, не переходит в грань вульгарности, все очень гармонично уравновешено. Внешность, фигура и ухоженность Валерии позволяют ей выглядеть в кожаных шортах органично», — объяснила Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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