«Пытается ползти»: недавно ставшая мамой Клава Безверхова из «Дома-2» похвасталась достижениями новорожденного сына

Правда, поклонники бывшей участницы реалити-шоу Клавы Безверховой считают, что поводов для радости в этом нет.

Бывшая участница «Дома-2» Клава Безверхова поделилась видео в микроблоге, которым запечатлела, как ее новорожденный сын пытается ползти.

Малыш лежит на животе у своего папы и делает характерные движения, чтобы переместиться. У молодых родителей поведение новорожденного ребенка вызывает и удивление, и восторг одновременно.

Им кажется, что их сын обладает какими-то сверхъестественными способностями.

«Не первый раз мы с мужем наблюдаем картину, как наш сын пытается ползти. Я уже сняла кучу видео, но пока все не могу выложить. Нам 2 недели. У кого было так же? И вообще, ползет ли он или нам кажется?» — поинтересовалась у подписчиков Клава Безверхова.

В комментариях одной из первых отозвалась бывшая участница «Дома-2» Саша Черно, сама мамочка годовалого малыша. Она объяснила Клаве, что это рефлекс.

Другие опытные мамы подтвердили это Безверховой, порекомендовав рассказать об этом педиатру. Для многих очевидно, что новорожденный ребенок ползать не должен. Скорее, это свидетельствует о тонусе, который надо снимать массажами.

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