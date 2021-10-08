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Выросла девочка: дочь покойной Юлии Началовой предстала в черном топе и пышной юбке с принтом polka dot

Вера Алдонина начала вести личную страничку в Instagram, на которой делится своими новыми снимками.

Выросла девочка: дочь покойной Юлии Началовой предстала в черном топе и пышной юбке с принтом polka dot
Ныне покойная Юлия Началова. Фото: instagram.com/julianachalova/

Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной в декабре этого года исполнится уже пятнадцать лет. За последнее время девочка очень повзрослела и стала еще больше похожа на свою звездную красавицу-маму.

Судить об этом можно по новым фотографиям Веры Алдониной, которые с недавнего времени она сама стала размещать в Сети.

Дочь покойной Юлии Началовой начала вести собственную страничку в Instagram. Пока в ее микроблоге появляются только фотографии. Подписей к ним Вера Алдонина предпочитает не делать. Зато это хорошо получается у ее поклонников.

Под каждым новым снимком они пишут комментарии с комплиментами дочери Юлии Началовой, восторгаясь ее красотой.

Фурор произвел снимок Веры Алдониной, на котором она предстала в красивом наряде, сочетав топ черного цвета с пышной юбкой с принтом polka dot. Крупные горошины, совпадающие по оттенку с топом, симметрично размещены на белом фоне.

Дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина
Дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина. Фото: instagram.com/veraldonina/

Стоит отметить, что дочь Юлии Началовой унаследовала не только ее красоту, но и талант. Вера Алдонина прекрасно поет и играет в школьном театре.

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