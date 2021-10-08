«Складки в зоне талии»: Орбакайте потерпела модный провал, представ в свете в тесной водолазке

Стилист-имиджмейкер Оксана Шлентова рассказала Teleprogramma.pro, как образ Кристины Орбакайте можно было бы подать лучше.

Кристина Орбакайте в свои 50 лет обладает прекрасной стройной фигурой с выраженной талией и длинными ногами. Но, как оказалось, и такие формы можно испортить неправильно подобранной одеждой.

На закрытый показ нового шоу Екатерины Варнавы «Абсолютно нага» дочь Аллы Пугачевой пришла в тотальном черном образе, который включал водолазку, пышную фатиновую юбку и золотистые аксессуары в виде цепи-ожерелья и сумочки.

Как считает стилист-имиджмейкер Оксана Шлентова, аутфит Кристины Орбакайте не самым лучшим образом подал ее фигуру.

«Кристина по типажу внешности – «драматик-романтик», вектору стиля – «экстравагантный». Такому типу хорошо подходят дорогие, блестящие, богатые фактуры, все, что придает шик, лоск, роскошь. Поэтому образ для Кристины Орбакайте стилистически выбран неверно.

А именно: водолазка с юбкой визуально портят пропорции фигуры Кристины, неправильно делят длину туловища и длину ног. Высокий рост Кристины визуально превратили в более низкий, чем есть на самом деле.

Я бы посоветовала водолазку заправить внутрь юбки, так как пышная юбка предполагает более собранный верх по фигуре. Для данного образа размер водолазки подобран неверно, ощущение, как будто она мала, это показывают складки в зоне талии, тем самым неверно подчеркивая ее уровень.

Кроме того, я бы предложила поверх водолазки надеть укороченный жакет с выраженной линией плеч, чтобы подчеркнуть типаж и черты лица Кристины. Для поддержания цвета аксессуаров (цепи на шее и сумочки) правильно подобрать укороченный (до пояса юбки) жакет в золотом, желтом, лимонном цвете.

Замечу, что юбка в данном стиле выглядит празднично, для вечернего выхода, и водолазка слишком скромно смотрится на ее фоне, как будто «не из этой пьесы», поэтому жакет в более театральном стиле будет прекрасно дополнять атрибутику образа и стиль мероприятия. Что касается укладки – она немного устаревшая. Челка Кристину простит, учитывая ее черты лица, певице стилистически лучше подходит открытое лицо, открытый лоб, поэтому ей лучше челку укладывать на обе стороны по бокам, либо на одну сторону», — прокомментировала Оксана Шлентова специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Оксана Шлентова — стилист-имиджмейкер, персональный стилист. Проходила марафон и курс ProFashion в онлайн-школе моды и стиля Карины Нигай, имеются сертификаты. Опыт с 2019 года.

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