Для справки – ей 37: Савельева решилась показать себя без капли макияжа, ретуши и фотошопа

Российские звезды все чаще стали появляться на публике без макияжа. Многие из них также начали отказываться от ретуши фотографий и специальных интернет-масок, которые моментально преображают внешность на просторах сетевых платформ.

Недавно впервые для себя это сделала Кристина Асмус, которая никогда не представала на публике без косметических средств на лице. В личном блоге она показала свое натуральное лицо, запечатлевшись в грим-вагончике. А потом закрепила эффект и засветилась в отпуске в Карелии без краски.

Теперь Саша Савельева решила запечатлеть свое естественное лицо крупным планом, выложив снимок в личном блоге. Некоторые фолловеры были удивлены, насколько их любимица в 37 лет хорошо выглядит без всякой ретуши.

«Красивая», «Шикарная», «Настоящая и красивая», «Моложе без макияжа выглядите», — написали в комментариях люди.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.