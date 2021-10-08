Арзамасова с наивными голубыми глазами жестко показала половину сочной груди в откровенном топе

Актриса не потеряла своей великолепной формы даже после родов.

Елизавета Арзамасова в середине августа родила сына Льва, но уже находится в прекрасной форме. Актриса вернулась на сцену театра Наций, рассказав о своих впечатлениях в личном блоге.

«Вчера сыграли «Зимние заметки». Это был первый спектакль после рождения малыша. Осознала две вещи: во-первых, такого перерыва в выходах на сцену (исключая всеобщий карантин) у меня не было с моих 8-ми лет. Во-вторых, это оказался очень особенный для меня материал, я его репетировать начала в положении, им же закончила прошлый театральный сезон, и вот сейчас впервые «налегке» играю», — написала она в Instagram.

Фигура звезды сериала «Папины дочки» тоже ничуть не пострадала. Артистка выглядит стройной, без намека на животик, но при этом с объемной сочной грудью.

В своем аккаунте Елизавета Арзамасова обнародовала эротичное фото в облегающем белом топе с глубоким декольте, которое щедро обнажило практически половину ее пышной груди.

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