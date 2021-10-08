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«Ведущий тренд»: Настасья Самбурская облачилась в актуальный жакет этого сезона

Стилисту понравился образ артистки для красной дорожки кинопоказа.

«Ведущий тренд»: Настасья Самбурская облачилась в актуальный жакет этого сезона
Настасья Самбурская. Фото: Instagram.com/samburskaya

Актриса Настасья Самбурская посетила премьеру фильма «Не время умирать» в клетчатом костюме с удлиненным пиджаком и мини-юбкой.

Стилист портала Teleprogramma.proВалентина Люблюк — рассказала о преимуществах образа исполнительницы главной роли в сериале «Универ».

Настасья Самбурская
Настасья Самбурская на кинопремьере. Фото: Instagram.com/samburskaya

«Образ полноценно под психотип Настасьи — сильной, волевой, моментами жестковатой, знающей себе цену. Крой костюма актуален, удлиненный свободный пиджак с мужского плеча — ведущий тренд этого сезона и уже постепенно становится базовой вещью любого современного гардероба. Особенно в тандеме с юбкой. Также ботфорты снова с нами в этом сезоне. Единственное, я бы заменила топ-бюстье на модель однотонную и цельную, без углубленного декольте. В целом образ хорош!», — оценила образ Настасьи стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Валентина Лаблюк — стилист. Окончила школу Stylewithgalab, а также повышалась в школе Ustyle. Опыт работы — один год. В ее списке достижений уже десятки счастливых клиентов, публикации в заграничных и российских журналах.

Валентина Люблюк
Валентина Люблюк. Фото: личный архив

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