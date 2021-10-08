«Справилась с достоинством»: Ксения Собчак в перфорированном топе и платье-бюстье посетила шоу Екатерины Варнавы

Жена Константина Богомолова — Ксения Собчак — насладилась спектаклем Екатерины Варнавы «Абсолютна нага» в смелом образе тотально черного стиля.

Стилист портала Teleprogramma.pro — Элла Маковей — похвалила телеведущую и ее дерзкий аудит с кожаными элементами.

«Ксения в экстравагантном образе посетила стриптиз. Есть определенный дресс-код для опер и театра. А вот для стриптиза, пожалуй, только один совет: не конкурировать с артистами сцены. Ксения справилась с достоинством. Массивные ботфорты, кожаное платье-бюстье и перфорированный топ от известного брендa — все в глубоком черном цвете. Выразительные черные стрелки оправданы для тотал блэк при неконтрастной внешности. Гладкая укладка с прямым пробором тоже уместна», — такую оценку образу Ксении дала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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