«Любимка» — про нее: папа Niletto рассказал, как певец обжегся со своей девушкой

Сергей Прытков считает, что Даня до сих пор влюблен в свою Женю.

Даня Прытков, которого чаще называют, как его группу – Niletto, прошлой весной расстался со своей девушкой Женей Кузнецовой, с которой встречался почти 10 лет.

«Мне кажется, он все еще ее любит. Чувствую, что эта рана на душе у него лежит», — сказал КП его отец Сергей Прытков.

Шутка ли? Артист еще в 18 лет решил, что у него будет одна-единственна любовь, и он целенаправленно искал ее 3 года.

В то время музыкант подрабатывал на школьных дискотеках в качестве аниматора, там в итоге и встретил свою «любимку». Девушке на тот момент было 15 или 16 лет, Данил уже точно не помнит. Общаясь с ней, он понял, что это нечто особенное, но завязать отношений с ней он не мог, поскольку девушка была несовершеннолетней. Только спустя пару лет он пригласил ее погулять. Потом были долгие отношения и многочисленные песни, посвященные любимой девушке. «Куртка на двоих» и «Любимка» — это про Женю.

Однако в пору наивысшей популярности Дани этот союз неожиданно распался.

«Я уж не знаю, что у них произошло, но он, видимо, очень сильно обжегся. Но мне кажется, что они друг другу не подходили. Ведь чтобы союз крепкий создать, нужно понимать друг друга», — сказал родитель музыканта.

По его словам, Даня скрывает от него, что там произошло между ними, а также, как у него на личном фронте в настоящий момент. А друзья не стали раскрывать его тайну, хоть отец и просил об этом.

«А может и правильно поступают, что пока не говорят, особенно если еще ничего нет, или, может, не определилось еще на сто процентов», — рассудил папа Niletto.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.