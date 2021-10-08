«Семь месяцев»: Денис Глушаков впервые показал лицо младшей дочери от второй жены Ксении Коваленко

Футболист Денис Глушаков решил представить подписчикам свою младшую дочку Милу. В микроблоге он впервые показал лицо наследницы, которой 7 октября исполнилось семь месяцев.

«Сегодня младшей доченьке — 7 месяцев. Знакомьтесь — Мила Денисовна», — написал Денис Глушаков под фото с девочкой.

В кадре он запечатлен во время прогулки с дочкой по парку. Звездный папа держит малышку на руках и нежно целует в щечку.

Недавно получивший травму Денис Глушаков поблагодарил свою семью за поддержку в это непростое для него время.

«Вернулся из сборной раньше срока, хотел быть с командой, помогать, чем смогу… Но в жизни случается всякое — взлеты, падения, травмы, неудачи. В такие моменты чувствуешь теплоту и поддержку любимых, самых близких людей, понимаешь, что это самое главное», — добавил Денис Глушаков.

Напомним, дочка Мила родилась во втором браке Дениса Глушаков со спортсменкой Ксенией Коваленко. От первого брака у Глушакова подрастают еще две дочери – Лера и Саша. Девочкам десять и пять лет соответственно.

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