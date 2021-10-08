Примадонна почтила вниманием: Пугачева публично обратилась к дочери Николаева и Проскуряковой

Алла Пугачева поздравила маленькую наследницу Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой с днем рождения.

Восьмого октября большой праздник в семье известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой.

В этот день на свет появилась долгожданная наследница пары Вероника. Произошло это прекрасное событие шесть лет назад в Юрмале.

Юлия Проскурякова самой первой публично поздравила дочку публично, посвятив ей пост в микроблоге, который опубликовала в полночь.

«Милая моя малышка, моя радость и счастье. Вероничка! С днем рождения, доченька! С 6-летием!» — написала Юлия Проскурякова.

К поздравлениям Юлии Проскуряковой присоединились многие звездные друзья Юлии и ее мужа Игоря Николаева. Трогательно обратилась к Веронике Николаевой Алла Пугачева, которая очень дружна с семьей композитора.

«С днем рождения, Никуся», — написала Алла Пугачева в комментариях.

Здесь же отметились и муж, и старшая дочка Примадонны.

«С днем рождения дорогую Нику!» — отозвался Максим Галкин. «Милую светлую Вероничку с днем рождения», — поздравила девочку Кристина Орбакайте.

Юлия Проскурякова отреагировала на комментарии, тепло поблагодарив Примадонну и ее семью за внимание к ее дочери.

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