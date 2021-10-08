Вуди Харрельсон ударил посетителя бара, фотографировавшего его дочь

Вечером 6 октября в Вашингтоне случилось происшествие с голливудской звездой Вуди Харрельсоном («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Иллюзия обмана», «Голодные игры», «Веном — 2»). 60-летний актер ударил другого мужчину в баре на крыше элитного отеля.

Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на полицию округа Колумбия, никаких обвинений артисту предъявлено не было, а сам он действовал в порядке самообороны. Якобы в том же заведении находился пьяный мужчина, который начал фотографировать звезду кино, отдыхавшего там вместе со своей дочерью. Актер подошел к этому человеку и попросил удалить фотографии. Но следом за просьбой началась потасовка.

Вуди рассказал полиции, что посетитель бросился на него и пытался схватить за шею. В ответ артист ударил его кулаком. Позже зачинщик драки удалился в свой номер. Стражи порядка проводят расследование этого инцидента, у которого, кстати, было много свидетелей, но больше склоняются к версии самообороны.

Добавим, что Харрельсон снимается в Вашингтоне в сериале «Сантехники Белого дома» (The White House Plumbers) — про Уотергейтский скандал 1972 года.

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