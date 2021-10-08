«Просто приятное пати, где все для деток»: Ковальчук собирается отпраздновать день рождения дочки Амелии в Испании

Экс-солистка группы «Блестящие» уже продумала все до мелочей. Главное, чтобы погода не подвела.

В свежем интервью Юлия Ковальчук рассказала о том, где они с мужем собираются отпраздновать день рождения дочка Амелии. Экс-солистка группы «Блестящие» планирует устроить мини-торжество в Испании. По словам певицы, она не хочет организовывать слишком пышный праздник. Все будет по-скромному, но весело и вкусно, чтобы деткам было интересно и не скучно.

Также артистка впервые так откровенно рассказала, как она воспитывает дочку. Ковальчук дала понять, что у них в семье особо не забалуешь! К примеру, певице с мужем не приходится даже повышать голос на ребенка. Достаточно просто изменить интонацию и Амелия все понимает.

«Скорее всего в Испании. Это будет не какая-то супербольшая вечеринка, а просто приятное пати, где все для деток. Здесь есть возможность сделать праздник на свежем воздухе, под солнышком, с прекрасными аниматорами — а мы, родители, будем смотреть и радоваться. Конечно, мы нашу малышку сильно любим и хотим для нее лучшего, но слово «нет» Амелия знает, понимающе к нему относится. Нам с Лешей даже не нужно повышать голос, достаточно просто изменить интонацию и взгляд. Отказ в чем-либо никогда не оспаривается, никаких капризов, у дочери в этом смысле существуют четкие границы», — отметила Юлия Ковальчук в беседе со «СтарХит».

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