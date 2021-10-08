«Лишен определенного удовольствия»: зачем Ковальчук исключила из домашнего питания мужа лук и чеснок

Экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что просто не переносит эти компоненты в блюдах.

Юлия Ковальчук призналась, что ей пришлось отучить мужа есть кое-какие продукты. К примеру, когда певица готовит дома, она никогда не добавляет в блюда такие ингредиенты, как лук и чеснок. Дело в том, что артистка их просто не переносит. А вот Алексей Чумаков, наоборот, просто обожает.

Однако из-за любимой жены музыканту пришлось отказаться от рецептов с луком и чесноком. Правда, если певец идет в ресторан или бар, он вполне может полакомиться закусками с этими ингредиентами. Но ждать от Юлии, что она приготовит дома блюда с чесноком артисту не стоит. Для нее это запретные продукты. Разумеется, как человек восточный, Алексей Чумаков в какой-то степени лишен удовольствия лакомиться любимыми продуктами, сетует певица.

«Он очень непростой человек, но при этом может совмещать это с идеальностью в ролях мужа, отца и сына. Мы все люди с определенными пристрастиями, странными особенностями. Тут главное или принять их, или, если они вам не подходят, постараться грамотно донести эту информацию. Безусловно, у Леши есть свои необычные привычки — и, возможно, когда я чуть более раздражительна или устала, могу относиться к ним настороженнее. Но сильного отторжения или какого-то негатива они у меня не вызывают. В один день могу обратить внимание, в другой — нет. Супругу же, бедному, пришлось перестать любить лук и чеснок из-за моей непереносимости этих продуктов. В нашем доме с ними ничего не готовится, поэтому Алексей, будучи человеком восточным, лишен определенного удовольствия в рамках завтраков, обедов и ужинов», — подметила Юлия Ковальчук в беседе со «СтарХит».

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