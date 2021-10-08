«Амелия абсолютный микс меня и Леши»: Ковальчук объяснила, почему прячет дочь от Чумакова

Юлия Ковальчук дала свежее интервью, в котором рассказала о воспитании дочки Амелии. Экс-солистка группы «Блестящие» ответила на самые волнующие вопросы, объяснив, почему она скрывает от поклонников и прессы своего ребенка от Алексея Чумакова. Как выяснилось, в отличие от многих других родителей, певица не собирается раньше времени делать из своей дочери будущую суперзвезду. Юлия хочет, чтобы у ее малышки было самое обычное счастливое детство, где нет места звездности, повышенной активности и мчащихся по пятам репортеров.

Как выразилась экс-солистка группы «ВИА Гра» их с Валерием Меладзе старший сын «в некоторой степени выпорхнул» из гнезда. К этому Альбина не была готова.

«Мы пока не считаем нужным знакомить ее с публичным миром, ей замечательно живется в нашем маленьком мирке. Амелия абсолютный микс меня и Леши — как внешне, так и по характеру, который у дочки, кстати, тоже очень непростой.

Она упрямый и волевой ребенок, но при этом, хочется верить, воспитанный. Девочка крайне чувствительная, любую проблему ей нужно объяснить, помочь докопаться до истины. Она все впитывает как губка, использует полученные знания на практике.

Любое новое слово по каким-то необъяснимым причинам всегда вставляется в нужном месте! Нам с мужем невероятно интересно и радостно наблюдать за ее взрослением. Сейчас у дочери происходят серьезные скачки в осознанность, в понимание того, что вокруг происходит», — приводит «СтарХит» слова Юлии Ковальчук.